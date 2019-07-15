В Крыму машина скорой помощи попала в аварию и перевернулась

В Крыму недалеко от Симферополя перевернулась машина скорой помощи. Сообщается, что ДТП произошло на 37 километре трассы «Симферополь - Николаевка», есть пострадавшие. Водитель скорой помощи уходил от столкновения с автобусом и не справился с управлением.

В Башкирии перевернулся заполненный людьми автобус, есть погибшие

«Избежав столкновения и сделав резкий маневр, карета скорой помощи опрокинулась и упала на обочину проезжей части. Согласно первичной информации, пациентов в автомобиле медицинской службы не было, она направлялась на вызов», - рассказали в местном управлении МВД РФ.

Известно, что среди пострадавших оказались водитель скорой помощи и два медработника. В рейсовом автобусе пострадавших нет, передаёт РИА Новости.