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В Крыму машина скорой помощи попала в аварию и перевернулась

15 июля 2019, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]

В Крыму машина скорой помощи попала в аварию и перевернулась
Фото: pixabay.com

В Крыму недалеко от Симферополя перевернулась машина скорой помощи. Сообщается, что ДТП произошло на 37 километре трассы «Симферополь - Николаевка», есть пострадавшие. Водитель скорой помощи уходил от столкновения с автобусом и не справился с управлением.

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«Избежав столкновения и сделав резкий маневр, карета скорой помощи опрокинулась и упала на обочину проезжей части. Согласно первичной информации, пациентов в автомобиле медицинской службы не было, она направлялась на вызов», - рассказали в местном управлении МВД РФ.

Известно, что среди пострадавших оказались водитель скорой помощи и два медработника. В рейсовом автобусе пострадавших нет, передаёт РИА Новости.

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