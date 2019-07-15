В центре Санкт-Петербурга иномарка сбила подростка, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Согласно последней информации, происшествие случилось утром в понедельник, 15 июля.

Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти уточняет, что юноша переходил дорогу по нерегулируемому переходу у дома номер 2 по Дворцовой набережной около 9.50.

27-летний мужчина, находившийся за рулем иномарки, по неустановленной причине не притормозил перед "зеброй" и совершил наезд на 16-летнего подростка. Молодой человек получил травмы средней степени тяжести, передает сегодня днем "Фонтанка".