СМИ: женщина скончалась на процедуре иглоукалывания в московском салоне

Женщина внезапно скончалась в одном из московских салонов во время процедуры иглоукалывания. Согласно последней информации, происшествие случилось в столице в минувшее воскресенье, 14 июля.

Уточняется, что 30-летняя пациентка скончалась прямо на массажном столе. Сотрудники полиции, которые прибыли на место инцидента, зафиксировали на теле женщины свежие следы от уколов иглами, передает в понедельник, 15 июля, телеканал РЕН ТВ.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства гибели пациентки салона. По некоторым данным, у нее во время сеанса массажа случился приступ.