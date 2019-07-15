В ночь на понедельник, 15 июля, пассажирский самолет авиакомпании "Ямал", вылетевший из Санкт-Петербурга в Новый Уренгой, вернулся в аэропорт "Пулково" из-за треснувшего стекла в кабине пилотов.

В пресс-службе перевозчика уточнили, что растрескивание стекла произошло при наборе высоты. Командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета. Как сообщает РИА "Новости" , после выработки топлива самолет успешно приземлился в петербургской авиагавани.

На борту находились 39 пассажиров и три члена экипажа, никто не пострадал. Устанавливаются все причины случившегося.