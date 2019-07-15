Пассажирский самолет вернулся в аэропорт "Пулково" из-за треснувшего стекла в кабине пилотов
15 июля 2019, 11:11 [ «Аргументы Недели» ]
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15 июля 2019, 11:11 [ «Аргументы Недели» ]
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Пассажирский самолет вернулся в аэропорт "Пулково" из-за треснувшего стекла в кабине пилотов
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