Пять человек погибли во время пожара в подмосковном частном доме

Утром в понедельник, 15 июля, стало известно, что в жилом доме в Подмосковье вспыхнул сильный пожар. Согласно последней информации осведомленных источников, пламя унесло жизни пяти человек.

Происшествие случилось в подмосковном городе Жуковском. Уточняется, что возгорание было зафиксировано в одном из частных жилых домов. В результате случившегося также пострадали два человека. Информации об их состоянии к настоящему моменту в СМИ не поступало.

Есть данные о том, что среди погибших трое детей.

Пожар удалось ликвидировать. На месте сейчас работают специалисты, которые устанавливают точную причину распространения пламени, сообщает ТАСС.