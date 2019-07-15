Грузовик врезался в микроавтобус с пассажирами в Якутии, есть погибшие

В Якутии произошло лобовое столкновение грузовика и микроавтобуса с пассажирами. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли люди.

В ГИБДД по республике уточнили, что авария случилась в понедельник, 15 июля, на 138-м километре федеральной автодороги "Вилюй" около 11 часов по местному времени (5 утра по Москве).