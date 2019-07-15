Грузовик врезался в микроавтобус с пассажирами в Якутии, есть погибшие
15 июля 2019, 07:05 [ «Аргументы Недели» ]
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15 июля 2019, 07:05 [ «Аргументы Недели» ]
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