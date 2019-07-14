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В Хабаровске на пешеходном переходе полицейский сбил трех человек

14 июля 2019, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]

В Хабаровске на пешеходном переходе полицейский сбил трех человек

В Хабаровске полицейский на автомобиле наехал на пешеходов, в результате инцидента погиб один человек, еще двое пострадали. Возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет РФ.

"В ночное время в краевом центре сотрудник полиции в служебное время совершил наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - сказали в УМВД.

Уточняется, что один из пешеходов получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще двоих пострадавших экстренно госпитализировали. Как отмечается, водитель был трезв. Проводится служебная проверка.

 

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