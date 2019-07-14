Во дворе жилого дома в Якутске мужчина выгуливал двух слонов

В Якутске мужчина выгуливал двух слонов. О необычном зрелище утром в воскресенье, 14 июля, рассказали жители города, которые были невероятно удивлены, увидев крупных животных у себя во дворе.

Очевидцы сообщают, что неизвестный мужчина вел за собой слонов по двору жилого дома на улице Горького, передает сегодня РИА "Новости"