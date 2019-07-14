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Во дворе жилого дома в Якутске мужчина выгуливал двух слонов

14 июля 2019, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]

Во дворе жилого дома в Якутске мужчина выгуливал двух слонов
фото: pixabay.com
В Якутске мужчина выгуливал двух слонов. О необычном зрелище утром в воскресенье, 14 июля, рассказали жители города, которые были невероятно удивлены, увидев крупных животных у себя во дворе.
 
Очевидцы сообщают, что неизвестный мужчина вел за собой слонов по двору жилого дома на улице Горького, передает сегодня РИА "Новости".
 
Впоследствии портал usia.ru сообщил, что животные приехали на гастроли в Якутск с Итальянским цирком. По какой причине их было решено выгуливать неподалеку от зданий, в которых живут люди, а не на пустырях, к настоящему моменту не сообщается.

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