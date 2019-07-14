В Тверской области потерпел крушение дельталет, двое погибших

В Тверской области потерпел крушение дельталет. Согласно последней информации Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, в результате случившегося погибли два человека.

Происшествие случилось в воскресенье, 14 июля, около 6.00 в поле неподалеку от деревни Киселево Кимрского района. Дельталет, на борту которого находились два жителя Московской области, накануне вылетел из деревни Владышино. Граждане получили травмы, несовместимые с жизнью, передает РИА "Новости"

По факту крушения летательного аппарата под Тверью организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии.