В Клину у мигрантов нашли запрещенные вещества

Примерно пятьдесят свертков с запрещенными веществами нашли полицейские у двух уроженцев Средней Азии, которые ехали в автомобиле в Клину, сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

В материале отмечается следующее: «в ходе личного досмотра у злоумышленников обнаружено около 50 свертков с порошкообразным и комкообразным веществом светлого цвета. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является героином, общей массой более 100 граммов». Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.

Мужчин отправили под стражу. На них завели дело о покушении на незаконную наркоторговлю, предусматривающее до 20 лет тюрьмы.

В Иркутске сотрудники полиции задержали 38-летнюю женщину, также подозреваемую в сбыте запрещенных веществ, передает Телеинформ. При личном досмотре у нее нашли 11 свертков с белым порошком, а в ее квартире – еще 13.