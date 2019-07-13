В Краснодаре в 2 раза увеличилась площадь пожара на масложировом перерабатывающем комплексе

В Краснодаре площадь пожара в цехе по производству сои на масложировом перерабатывающем комплексе в увеличилась вдвое. По последним данным краевого управления МЧС, пламя охватило 1,2 тысячи квадратных метров.

Горят емкости с маслом, - передает РИА Новости. По его словам, наращивается группировка сил и средств для тушения пожара. В настоящее время борьбу с огнем ведут 70 человек и 20 единиц техники.

Предприятие находится на значительном удалении от населенных пунктов. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате пожара нет.