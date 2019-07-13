В Подмосковье при пожаре в автомобиле пострадал человек

В Павловском Посаде загорелся автомобиль, передает ГУ МЧС России по региону. В результате пожара пострадал один человек.

Прибывшие на место происшествия пожарные потушили возгорание, однако пострадал один человек. Для борьбы с огнем были привлечены 4 человека и одна единица техники, отмечает сайт Подмосковье сегодня.

Также, как сообщает Телеинформ, в Иркутске в ночь на 10 июля неизвестные подожгли дорогостоящий внедорожник на улице Пискунова. Машина была припаркована во дворе жилого дома.