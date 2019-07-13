Подробности ДТП в Тыве, в котором погибли 7 детей, выяснил СКР

В Тыве десять человек, в том числе семеро детей, погибли во время пересечения реки "Шуй" на автомобиле. Погибшим детям было от двух до 11 лет. В республике из-за гибели людей 12 и 13 июля объявлен траур.

В Тыве 10 человек утонули вместе с машиной

На сайте регионального управления СКР опубликована оперативная видеозапись. Республиканские следователи по факту дорожно-транспортного происшествия в Бай-Тайгинском районе Тывы возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц".

По предварительной версии следствия, что в пятницу, 12 июля, утром с чабанской стоянки, расположенной в местечке Кара-Суг-Аксы, выехал автомобиль УАЗ-31512, в котором находились 12 человек, в том числе пятеро взрослых и семеро детей. Во время пересечения реки "Шуй" у машины вышел из строя двигатель. УАЗ из-за заглохшего двигателя понесло течением реки. Двое мужчин и женщина, выбравшись из машины, пытались ее удержать. Но сильное течение УАЗ опрокинуло.В салон хлынула вода и быстро его заполнила.

В живых остались двое мужчин, которые пытались удержать УАЗ на плаву. Женщину унесло течением. Ее продолжают искать. Ход расследования уголовного дела взят на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

Руководитель региона Шолбан Кара-оол рассказал, что всего в УАЗе ехали 14 человек и они везли с собой четырех баранов. Перед переправой через реку двоих человек высадили на берегу. Один из погибших готовился к свадьбе.