В аэропорту Киева самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В пятницу вечером, 12 июля, на Украине в аэропорту "Киев" имени Сикорского самолёт авиакомпании Belavia выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Отмечается, что на воздушном судне находилось 139 пассажиров и 5 членов экипажа.

"Двенадцатого июля в 23.40 [совпадает с мск] воздушное судно Boeing 737-300 с бортовым номером EW 336PA рейс В2 847, авиакомпании Belavia Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Минск - Киев, при посадке выкатился за пределы ВПП" - предаёт РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что пострадавших не зафиксировано, эвакуация пассажиров прошла успешно, люди доставлены в терминал.

Сейчас все усилия направлены на восстановление работы аэропорта.