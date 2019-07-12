В МВД сообщили о задержании подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы, тело которой нашли в отеле

Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы из Набережных Челнов Альбины Мухаметзяновой. Альбине было 23 года. Тело девушки обнаружила горничная в ванной в одном из отелей в Новой Москве 10 июля. На теле стюардессы были зафиксированы следы насилия. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

В убийстве Альбины подозревается 25-летний житель Москвы. Мухаметзянова проживала в этом отеле с молодым человеком. Она останавливалась там несколько раз.

Telegram-канал Baza сообщает, что подозреваемый в убийстве Никита заявил, что убил девушку из-за ревности.

В ходе допроса он пояснил следователям, что убил "по неосторожности". Он начал душить Альбину после того, как прочитал в ее телефоне смутившую его переписку.