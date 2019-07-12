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В крае проводится проверка по факту гибели на железной дороге

12 июля 2019, 14:28 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В крае проводится проверка по факту гибели на железной дороге

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту смертельного железнодорожного травмирования женщины, 1987 года рождения, в городе Тимашевске Северо-Кавказской железной дороги.

По предварительным данным, 11 июля 2019 года примерно в 23 часа 30 минут на 119 км перегона "Гречаная - Тимашевская", расположенном в черте города Тимашевска, грузовым поездом № 2492 была смертельно травмирована местная жительница. Машинистом было применено экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены машинисты поезда, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Южное СУТ СК России призывает граждан быть бдительными, находясь вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры, и напоминает, что железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности.

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