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По факту гибели полуторагодовалой девочки в Сочи СК возбудил дело

12 июля 2019, 14:24 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

По факту гибели полуторагодовалой девочки в Сочи СК возбудил дело

Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности, в результате которой погиб полуторагодовалый ребенок (п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ).

По версии следствия, вечером 11 июля 2019 года девочка со своим отцом находилась на балконе 8 этажа в отеле, расположенном на проспекте Континентальном. В ходе игры малолетняя облокотилась на стеклянное ограждение балкона, в результате чего стекло не выдержало вес ребенка и девочка выпала с балкона. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи, но, несмотря на оказанную потерпевшей медицинскую помощь она скончалась.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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