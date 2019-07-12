В Саратове машина провалилась под асфальт

На одной из центральных улиц Саратова автомобиль, припаркованный на ночь у обочины дороги, провалился в яму, которая образовалась из-за прорыва водопроводных труб.

В соцсети жители города опубликовали фотографию, на которой видно провалившийся под асфальт автомобиль, передаёт РИА Новости. В пресс-службе мэрии Саратова прокомментировали инцидент.

«Поток воды промыл тротуар и часть зеленой зоны к жилому дому №12 по улице Валовая. В образовавшийся провал попал легковой автомобиль», - сказано в сообщении.

Отмечается, что автомобиль извлекли из ямы при помощи эвакуатора, дорогу и склон начали восстанавливать.