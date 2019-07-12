На Алтае свиньи покусали четырехлетнего ребенка

В минувший четверг, 11 июля, стало известно, что в Алтайском крае несколько свиней напали на четырехлетнего ребенка. Соответствующую информацию предоставили в Следственном управлении СКР по региону.

Происшествие случилось в поселке Ельцовка. Установлено, что сестры четырех и семи лет гуляли на улице, когда на них внезапно напали несколько свиней. Как уточняет местное издание "Вести-Алтай", старшая девочка смогла убежать от животных, а младшая споткнулась, вследствие чего свиньи добрались до нее и сильно покусали.

Хозяйка животных наотрез отказалась давать показания сотрудникам правоохранительных органов. По факту случившегося проводится проверка.