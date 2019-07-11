В центре Волгограда федеральный судья выпала из окна

В четверг, 11 июля, в центре Волгограда на улице Пархоменко вечером 11 июля обнаружено тело федеральной судьи Татьяны Секериной. Отмечается, что женщина выпала из окна 15-ого этажа.

"Обнаружено тело женщины. Это судья Волжского городского суда Волгоградской области", - передаёт РИА Новости слова источника.

Известно, что женщина назначили на должность в 1998 году, считалась одной из самых опытных судей города, - сообщает издание "Блокнот".

Согласно следствию, пока неизвестно носит ли происшествие криминальный характер. Ведётся проверка и расследование.

Уточняется, что Татьяна последние несколько лет вела громкие судебные дела, например, дело местного жителя, который ночью в упор расстрелял мужчину, из-за громкой музыки в машине, злоумышленник был осужден на 9 лет 11 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима; озвучивала приговор бывшему главе администрации Среднеахтубинского района Сергею Тихонову, он получил 2 года условно.

Последнее рассматриваемое дело завершилось 10 июля в отношении мошенника в сфере страхования, который несколько раз не явился в здание суда.