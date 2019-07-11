Видео: в Ленинградской области произошёл конфликт со стрельбой на кладбище

В четверг, 11 июля, сотрудники полиции доставили в отделение одного из участников вооружённого конфликта на кладбище в поселке Кузьмоловский в Ленинградской области. Отмечается, что инцидент произошёл в среду, 10 июля.

"Десятого июля в полицию Всеволожского района поступило сообщение о конфликте на территории кладбища в поселке Кузьмоловский. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, они задержали одного из участников инцидента. Он доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства", - сообщили в пресс-службе МВД РИА Новости.

Уточняется, что стрельба произошла между охранником Кузьмоловского кладбища, сотрудниками ритуальной фирмы и родственниками усопшей, которые пытались внести гроб на территорию.

По словам охранника, он не захотел впускать мужчин, потому что они не предоставили разрешение на захоронение. В результате чего один из сотрудников достал пистолет и выстрелил в воздух.