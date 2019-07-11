В Мытищах пожарные ликвидировали факельное горение на ТЭЦ

Сотрудники МЧС смогли потушить факельное горение на территории мытищинской ТЭЦ-27, рассказали в пресс-службе. Сообщается, что в настоящий момент продолжает гореть цистерна с маслом.

В Мытищах горит ТЭЦ, есть пострадавшие

Пожар на территории ТЭЦ в Мытищах охватил площадь в 200 квадратных метров. По оценке специалистов, высота огня достигала от 20 до 50 метров, но сейчас пожарным удалось ликвидировать факельное горение, передаёт РИА Новости.

В разных источниках сообщается, что при пожаре пострадало от 6 до 8 человек. Врачи оказывают им необходимую помощь. У людей зафиксированы ожоги и отравления продуктами горения. Отмечается, что один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.