В Мытищах пожарные ликвидировали факельное горение на ТЭЦ
11 июля 2019, 12:58 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники МЧС смогли потушить факельное горение на территории мытищинской ТЭЦ-27, рассказали в пресс-службе. Сообщается, что в настоящий момент продолжает гореть цистерна с маслом.
Пожар на территории ТЭЦ в Мытищах охватил площадь в 200 квадратных метров. По оценке специалистов, высота огня достигала от 20 до 50 метров, но сейчас пожарным удалось ликвидировать факельное горение, передаёт РИА Новости.
В разных источниках сообщается, что при пожаре пострадало от 6 до 8 человек. Врачи оказывают им необходимую помощь. У людей зафиксированы ожоги и отравления продуктами горения. Отмечается, что один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.