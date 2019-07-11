В Мытищах горит ТЭЦ, есть пострадавшие

В Мытищах произошёл пожар на территории ТЭЦ 27, которая также известна как «Северная ТЭЦ». Станция обеспечивает теплом и электричеством северную и северо-восточную часть Москвы, а также Мытищи.

Для тушения пожара задействована авиация. В МЧС сообщили, что возгорание произошло на станции высокого давления на территории ТЭЦ. Отмечается, что высота пламени доходит до пятидесяти метров. Предполагаемая площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. Из-за пожара перекрыто движение по Осташковскому шоссе из Москвы в область.

Согласно предварительным данным, количество пострадавших составило восемь человек. Ситуация взята под личный контроль главы Московской области Андрея Воробьёва, передаёт РИА Новости.