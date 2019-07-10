"КамАЗ" разнёс три автомобиля в Ленинградской области

В среду, 10 июля, на трассе "Кола" в Ленинградской области на 186-м километре автодороги, в Лодейнопольском районе произошло столкновение между грузовым автомобилем и тремя легковушками. Отмечается, что несколько человек пострадали, ещё один погиб.

"Около 17:45 часов в Лодейнопольском районе Ленобласти, на 186 километре федеральной трассы "Кола" произошла массовая авария. "КамАЗ" ехал по дороге и сбил три автомобиля, которые стояли для поворота налево", - сообщили в ГИБДД изданию "78.ru".

В результате аварии погибла девочка 2005 года рождения, она сидела в машине с женщиной 1977 года рождения и девушкой 2001 года рождения, обе получили травмы. Уточняется, что всего пострадали восемь человек. машины получили сильные повреждения и разлетелись в разные стороны.

Согласно последним данным, 34-летний водитель "КАМАЗа" остался невредим.

Проводится тщательная проверка.