В Жуковский из Ирака прибыл спецборт МЧС с более 30 российскими детьми

В среду, 10 июля, в аэропорт Жуковский прибыл специальный борт спасателей МЧС из Багдада (Ирак) в Москву. Отмечается, на воздушном судне находятся около 33 российских детей, эвакуированных из зоны вооруженного конфликта.

"10 июля спецрейс Ил-76 МЧС России прибыл из Багдада в подмосковный аэропорт Жуковский с 33 детьми российских граждан, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта. На борту самолета, оборудованного медицинскими модулями, их сопровождали спасатели МЧС России, врачи-педиатры и психологи", - сообщили в пресс-службе МЧС АГН "Москва".

В ведомстве добавили, что перед тем, как дети будут доставлены своим родным и близким, их осмотрят в Национальном центре здоровья.