В Ульяновской области выявлен очаг африканской чумы

В среду,10 июля, председатель правительства области Александр Смекалин сообщил, что в Ульяновской области зафиксирован вирус африканской чумы, переноском которого являются домашние свиньи. По его словам, на территории государственного заказника найден труп больного дикого кабана.

"...в селе Сурские Вершины выявлен очаг африканской чумы свиней в одном из личных подсобных хозяйств, а также обнаружен труп инфицированного дикого кабана на территории государственного заказника регионального значения. На данный момент очаг заболевания локализован, приняты все меры для предотвращения распространения заболевания", - написал Смекалин в Instagram.

Председатель правительства отметил, что на основании постановления Россельхознадзора в пределах 5 километров от села будут изъяты и уничтожены 23 особи. По его словам, через 100 км определена другая угрожаемая зона, в её пределах запрещено продавать свиней, продукцию и перевозить животных.

Проводят разъяснительные беседы с местными жителями, на территории работают противоэпизоотический отряд, установлен контрольно-пропускной пункт на выезде из села Сурские Вершины.