В Ереване из-за аварии тысячи людей остались без электричества

Почти все кварталы Еревана с полудня среды остались без электричества, телефонная и интернет-связь работали с перебоями, было нарушено водоснабжение, а поезда в метро застревали в тоннелях.

Причиной стала авария в энергетической системе. Пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян заявлял, что до решения проблем, связанных с питанием, работа местного метрополитена будет приостановлена.

"Электроснабжение было частично восстановлено, и поезда доехали до станций, откуда пассажиры были эвакуированы", - рассказал он, заверив, что в настоящий момент ситуация уже находится под контролем.

Из-за чего произошел сбой в электроснабжении - установить пока не удалось. Сейчас в столице Армении идут масштабные ремонтные работы по устранению последствий аварии. Ереванская ТЭЦ перезапущена.