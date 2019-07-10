Принцессу осудили за приказ связать сантехника и заставить его целовать ей ноги

Французская прокуратура потребовала приговорить саудовскую принцессу Хассу бинт Салман за издевательство над человеком к шести месяцам тюрьмы условно. Отмечается, что королевская дочь разозлилась на сантехника за съёмки её квартиры на телефон.

Дочь короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза и её охранников судят за жестокое обращение с гражданином Египта.

Согласно источнику, инцидент произошёл в сентябре 2016 когда. Рабочий прибыл в дом Хассы, чтобы исправить некоторые неполадки, для этого ему потребовалось сфотографировать её комнату на телефон.

Принцессе это не понравилась, она приказала охранникам немедленно избить и связать "злоумышленника", обвиняя его в продаже снимков журналистам, - передаёт телеканал CNN.

В результате телохранители поставили сантехника на колени и заставили целовать ноги Хассы. По данным следствия, она называла рабочего "псом, который недостоин жить" и обещала, что научит его, как разговаривать с принцессами.