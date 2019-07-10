В Ижевске суд наказал местного жителя за оскорбление главы Удмуртии в Instagram

Октябрьский районный суд Ижевска оштрафовал местного жителя, который оскорбил главу Удмуртии Александра Бречалова в своём Instagram. Отмечается, что мужчина записал видеообращение, в котором обратился к политику с употреблением ненормативной лексики.

"В середине мая 20-летний житель Ижевска на своей странице в Instagram в Stories распространил информацию, адресованную пользователю соцсети главе Удмуртии Александру Бречалову, содержащую текст с использованием ненормативной лексики, то есть распространил информацию, выражающую в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к органам, осуществляющим государственную власть в РФ", - сообщили в судебном департаменте РИА Новости.

В ведомстве отметили, что молодой человек в суд не явился, но, по словам адвоката, вину полностью признал, раскаялся и публично извинился в Сети. Суд, рассмотрев все доказательства, протоколы и объяснения гражданина, назначил наказание в минимальном размере - штраф в размере 30 тысяч рублей.