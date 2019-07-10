В Чите пассажирка не дождалась водителя такси и уехала на его машине

В Чите пассажирка не дождалась водителя такси и отправилась в пункт назначения на его машине самостоятельно. Заявление об угоне автомобиля поступило в отделение полиции города от таксиста.

Выяснилось, что водитель такси забрал пассажирку, а по пути решил заехать по своим личным делам в магазин, оставив при этом гражданку в салоне машины. Когда он вернулся, автомобиля на месте уже не было.

Как отмечается на сайте Управления МВД России по Забайкальскому краю, подозреваемая в угоне транспортного средства задержана. 40-летняя жительница микрорайона "Царский" заявила, что слишком долго ждала таксиста, вследствие чего решила сесть за руль и доехать до своего дома. Машину гражданка оставила у подъезда.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.