В США медведь на машине врезался в дерево

Полиция города Боулдер в Соединённых Штатах сообщила, что медведь на угнанной машине попал в дорожно-транспортное происшествие. Отмечается, что инцидент произошёл в субботу, 6 июля.

Согласно источнику, животное залезло в открытый автомобиль и неожиданно оказалось взаперти. Медведь предпринял попытку выбраться самостоятельно и лапой задел коробку передач, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Машина тронулась с места, проехала по склону холма и врезалась в дерево.

В результате инцидента автомобиль получил сильные повреждения, а медведь сразу скрылся с места происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов призвали местных жителей не оставлять транспортное средство открытым.