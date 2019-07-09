В Башкирии девочке удалили часть челюсти из-за отсутствия рентген-аппарата

Трёхлетней девочке из посёлка Кандры в Башкирии удалили часть челюсти из-за отсутствия в стоматологии необходимого оборудования. Специалисты считают, что проблему можно было бы вовремя обнаружить исправить, если бы в больнице был аппарат для рентгена.

Мама привела дочку к врачу из-за заболевшего зуба. Стоматолог удалил ребёнку проблемный зуб, но после этого состояние девочки лишь ухудшилось. Маленькую Юлиану продолжили мучать боли, но при этом у ребёнка опухло лицо и поднялась температура. В итоге тот же врач лишил ребёнка ещё трёх зубов.

В итоге девочку, чьё состояние продолжало ухудшаться, отправили в Уфу. Там ребёнку сделали четыре операции, после которых у Юлианы начало гноиться лицо. Ребёнку удалили сгнившую часть челюсти, но долгое ожидание привело к тому, что у девочки оказался деформирован лицевой отдел черепа, передаёт РенТВ.