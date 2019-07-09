Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Амстердама

Во вторник, 9 июля, два пассажирских самолёта столкнулись в амстердамском аэропорту Схипхол. Отмечается, что оба воздушных судна получили незначительные повреждения.

Согласно источнику, инцидент произошёл неподалеку от терминала во время буксировки одного из них, авиалайнеры Airbus А320 британского лоукостера EasyJet и Boeing 737 нидерландской авиакомпании KLM задели друг друга во врем руления, - передаёт "Airlive".

Уточняется, что Boeing 737 готовился к рейсу в Мадрид, а самолёт Airbus А320 отправлялся в Лондон.

В результате происшествия никто не пострадал, пассажиров пересадили на другие транспортные средства, - сообщает "Dutch News".