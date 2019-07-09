На Алтае осудили женщину, ударившую приёмного ребёнка табуреткой из-за невыученных уроков

В Алтайском крае вынесли приговор женщине, которая в "воспитательных целях" сломала табуреткой ногу приёмному ребёнку. Отмечается, что обвиняемая является опекуном семи детей, к которым регулярно применяла насилие.

"Установлено, что опекун малолетних детей, будучи недовольной отношением детей к учебе, причиняла им побои. Один из детей по указанию осужденной спал на коврике, так как не сделал уроки, и этому же ребенку подсудимая сломала ногу во время выполнения им домашнего задания", - говорится на сайте прокуратуры Края.

Уточняется, что Заринский районный суд признал женщину виновной по статьям уголовного кодекса неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенном с жестоким обращением с детьми, истязание и причинение вреда здоровью средней тяжести и приговорил ее к лишению свободы на три года и два месяца условно.

Все приёмные дети были изъяты из-под опеки осуждённой.