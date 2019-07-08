В центре Москвы произошло вооружённое ограбление на автомобиле

В понедельник, 8 июля, неизвестные открыли стрельбу по автомобилю на Марксистской улице в центре Москвы. Злоумышленники остановили машину, обокрали водителя и скрылись с места преступления.

"Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили ее и, пригрозив ее водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку", - сообщили в пресс-службе МВД ТАСС.

В ведомстве уточнили, что в ней находились документы и деньги, порядка 1 тысячи рублей, - передаёт "РБК".

Отмечается, что в городе введён план "перехват". Ведётся розыск автомобиля, на котором скрылись правонарушители. По факту происшествия проводится проверка.