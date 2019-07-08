Двое россиян умерли от укуса клеща в Екатеринбурге

В Екатеринбурге за последний месяц от укуса клеща скончались два человека. Эксперты сообщили, что на Урале сейчас наблюдается повышение активности кровососущих насекомых, которые могут заразить человека тяжёлыми болезнями. С каждым годом они всё больше наводняют города.

Отмечается, что одной из погибших является сотрудница Красноярского театра, которая после гастролей прилетела домой и впала в кому. Согласно источнику, после укуса насекомого девушка обратилась в больницу за профилактическими рекомендациями, но это не помогло¸ - передаёт РЕН ТВ.

Местные жители сразу обеспокоились за свои жизни, хотя и привыкли большому количеству насекомых. По словам сотрудника парка, в котором находилась погибшая девушка, они каждый год ведут "борьбу с невидимым врагом". Там отметили, что закрывают парк и заранее предупреждают, что идёт обработка от клещей.

Врачи сообщили, что насекомое переносчик сразу нескольких угрожающих смертью болезней. Например, боррелеоза, когда у человека проявляется недомогание, температура и отек на полспины. Отмечается, что симптомы напоминает ОРВИ, поэтому сразу можно и не заметить заболевание.

А также энцефалита, при котором нужна своевременная медицинская помощь в течение 96 часов иначе человека ожидает повреждение мозга, паралич и возможный летальный исход.