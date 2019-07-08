В понедельник, 8 июля, речной теплоход, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург с двумя сотнями иностранных туристов, сел на мель вблизи поселка Тихвинское на Рыбинском водохранилище.

"Четырехпалубный теплоход «Викинг Хельги», следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, кратковременно сел на мель на реке Волга (447 км). На борту теплохода находились около 300 человек - 192 иностранных туриста и 100 человек команды. В 16:02 судно село на мель, а в 16:37 самостоятельно снялось и вышло на судовой ход", - сообщил источник, близкий к ситуации, АГН "Москва".

Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал. По словам собеседника, предварительной причиной является отказ рулевого устройства. Сейчас в городе Рыбинске транспортное средство осматривают инспекторы Государственного портового контроля и Российского речного регистра.