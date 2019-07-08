В понедельник, 8 июля, в Москве с парящего моста в парке "Зарядье" на автомобиль упал 22- летний молодой человек. Отмечается, что сейчас пострадавший находится в больнице со множеством травм.

В правоохранительных органах рассказали, что мужчина рухнул с высоты 13 метров.

По словам сотрудником медслужб, у молодого человека зафиксирован ушиб головного мозга, ушиб плеча и затылочной части головы. Степень тяжести не уточняется, - передаёт РЕН ТВ.

В ведомстве добавили, что сейчас проводится тщательная проверка, направленная на выяснение причины и всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, что парящий мост был открыт в сентябре 2017 года. Конструкция пересекает Москворецкую набережную, вклиниваясь в Москву-реку и нависая над её поверхностью на высоте в 15 метров.