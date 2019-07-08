В Хабаровском крае обострилась угроза лесных пожаров

В Хабаровском крае установилась жаркая погода. Вместе с долгожданным летним теплом она принесла в края опасность лесных пожаров.

Четвертый класс пожарной опасности уже установился в двух районах региона – Ванинском и Комсомольском. На остальной территории пока остается третий класс. Уже более двух с половиной тысяч рейдов и патрулирований совершили сотрудники полиции, органы местного самоуправления и лесоохраны. Специалисты предупреждают действия жителей, нарушающих правила пожарной безопасности рядом с лесными насаждениями. Всего более восьми сотен административных протоколов составлено с привлечением к ответственности юридических и физических лиц.

Спасатели отмечают, что угрозу пожаров представляют как сухие грозы, так и деятельность местных жителей. Даже одна брошенная непотушенной спичка в лесу может превратиться в масштабный пожар. А в солнечную погоду эффект зажигательной линзы имеют брошенные в лесу бутылки.

Напомним, что пожары, возникающие по обоим берегам Амура, могут нанести серьёзный вред экосистеме и с российской, и с китайской стороны.