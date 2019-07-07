Балашиха: молодой человек попал под электричку и погиб

Около станции «Никольское» Горьковского направления МЖД молодой парень попал под электричку, как передает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Сообщается, что 22-летний молодой человек следовал вдоль путей и не слышал сигналы машиниста. Он скончался на месте происшествия от полученных травм, пишет сайт Подмосковье сегодня.

Также, как сообщает oane.ws, в Воронежской области было зафиксировано смертельное ДТП, участниками которого оказались грузовая машина и легковой автомобиль. Один человек погиб, еще шестеро пострадали.