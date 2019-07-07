Эксперт по безопасности прокомментировал взрыв бензовоза в Свердловской области

Ранее сообщалось, что в Свердловской области на 44-м километре автотрассы Карпинск-Кытлым взорвался бензовоз. Соглaсно имеющейся информaции, водитель бензовозa в момент происшествия нaходился в нетрезвом состоянии. Есть погибшие.

Эксперт по безопасности Антон Цветков прокомментировал данное происшествие следующим образом: "Для многих бизнесменов транспортировка горючего – просто зарабатывание денег. И безопасность – первое, на чем многие экономят, как и в пассажирских перевозках. Какие типичные проблемы? Несоблюдение периодов работы, сна и отдыха водителей, не должное техническое обследование и содержание транспортных средств".

Также специалист напомнил правила безопасности, которые в обязательном порядке должны проходить перед выходом в рейс транспортные средства, а также их водители, передает НСН.