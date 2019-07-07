В службе безопасности «Домодедово» заявили, что сообщения о трёх заложенных в аэропорту бомбах оказались ложными. Ранее сообщалось, что взрывные устройства находятся в двух самолётах и одном терминале.

В "Домодедово" сообщили о трёх бомбах

После поступления информации о минировании аэропорта сотрудники службы безопасности организовали необходимые проверки, сообщает Москва24.

«При поступлении анонимных угроз предусмотрены дополнительные процедуры для обеспечения безопасности на территории аэропортового комплекса. Службы аэропорта совместно с силовыми структурами провели необходимые мероприятия, которые включали дополнительную проверку аэровокзала и багажа отдельных рейсов», - рассказали в «Домодедово».

Отмечается, что все рейсы из Москвы благополучно прибыли в пункты назначения.