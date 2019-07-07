В московском аэропорту «Домодедово» сотрудники экстренных служб проверяют сообщение о нескольких взрывных устройствах. Неизвестные сообщили, что на территории аэропорта находятся три бомбы.

Согласно информации, поступившей в экстренные службы, одно взрывное устройство заложено в зоне вылета «Домодедово», а два других спрятаны в багаже рейсов, следующих маршрутом «Москва - Цюрих» и «Москва - Ашхабад», передаёт МК.

Сотрудники службы безопасности «Домодедово» совместно с правоохранительными органами уже приступили к проверке поступившей информации, весь багаж вышеупомянутых рейсов отправлен на дополнительный осмотр.