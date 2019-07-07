В Крыму команда спасателей помогла 17 туристам

В Крыму спасателям пришлось помогать группе почти из двадцати туристов, которые отправились в море кататься на каяках, но не смогли самостоятельно вернуться на берег.

Директор пляжа «Джубга» предположил, из-за чего перевернулся катер

«В акватории Черного моря, в районе мыса Монастырский горы Аю-Даг, группа на каяках из-за внезапно поднявшегося сильного ветра не смогла самостоятельно пристать к берегу», - рассказал глава МЧС Крыма Сергей Шахов.

Он отметил, что всего туристов было 17 человек, из которых четверо - дети. Туристов доставили на берег при помощи команды спасателей и одного добровольца, передаёт РИА Новости. Пострадавших нет.