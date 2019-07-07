В Волгоградской области мотоциклист сбил коляску с младенцем

В городе Камышин Волгоградской области мотоциклист сбил коляску с младенцем, после чего покинул место ДТП. Отмечается, что происшествие произошло на пешеходном переходе.

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«Неустановленный водитель, управляя мотоциклом красного цвета, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на детскую коляску, в которой находился 3,5-месячный ребенок, и скрылся с места происшествия», - рассказали в местном ГУ МВД.

Сообщается, что происшествие случилось вечером в субботу, 6 июля. Ребёнок был доставлен в больницу, где его осмотрели врачи. Медики не стали госпитализировать младенца, передаёт РИА Новости.

Мотоциклист скрылся с места ДТП, сотрудники правоохранительных органов устанавливают его личность.