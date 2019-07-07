В Хабаровске тысячи горожан эвакуированы из-за сообщений о заложенных бомбах

В Хабаровске телефонные террористы атакуют магазины торговой сети «Самбери». Из гипермаркетов эвакуируют посетителей и персонал.

Представители торговой сети сообщают, в полицию поступает информация о заложенных в помещениях магазинов взрывных устройствах. На данный момент магазины закрыты, они поверяются специалистами. Одно из предположений владельцев сети – происки конкурентов. Но официально такой версии коммерсанты не выдвигают, им остается лишь предполагать.

Сейчас на месте работают спецслужбы – пожарные, полицейские и сотрудники скорой помощи. Подобные сообщения поступали и вчера, 6 июля. Магазины «Самбери» были проверены, к счастью, ни одно из сообщений не подтвердилось.

Для краевой столицы нередки случаи такого «массового минирования» магазинов крупной сети. Угрозы взорвать торговые центры поступали в начале мая – во время праздников. Были разосланы электронные письма с требованием денег от предпринимателей. Каждое здание, попавшее под угрозу, проверял сапер. Бомб обнаружено не было.