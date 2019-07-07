В России действия пьяного водителя привели к взрыву бензовоза и гибели людей

В Свердловской области на 44-м километре автотрассы Карпинск-Кытлым взорвался бензовоз, за рулём которого находился пьяный водитель. Сообщается о нескольких погибших.

Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых рассказал, что водитель не справился с управлением, и бензовоз съехал в кювет, после чего загорелся и взорвался. В цистерне машины находилось 500 литров горючего из 4,5 тонн возможных, передаёт РИА Новости.

«Сотрудники полиции установили, что водитель бензовоза 1968 года рождения находился в момент катастрофы в нетрезвом виде. Это подтвердила проведенная сотрудниками полиции экспертиза. В его крови обнаружено 0,706 промилле алкоголя, что составляет очень большую дозу», - заявил Горелых.

Отмечается, что во время движения бензовоза на верху цистерны находилось около семи туристов. На данный момент известно о трёх погибших и семи пострадавших в результате происшествия. Самому водителю бензовоза госпитализация оказалась не нужна.