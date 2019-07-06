В Москве поймали мошенника, выдававшего себя за инспектора ЦОДД

В российской столице задержали мужчину, который выписывал автомобилистам поддельные штрафы за парковку в неположенном месте. Афериста обнаружил инспектор МАДИ в районе Патриарших прудов.

"Гражданин занимался вымогательством, выписывая водителям штрафы за неправильную парковку", – цитирует РИА Новости официального представителя пресс-службы учреждения Ольгу Дыгало.

На просьбу инспектора представиться, мужчина ответил, что "работает с ГИБДД", предъявив поддельное удостоверение. Прибывшие на место сотрудники полиции доставили мужчину в отделение.