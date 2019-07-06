В уральском полпредстве выразили сожаление о поступке Александра Воробьёва

Заместитель полпреда Борис Кириллов сообщил, что кадровое решение по задержанному помощнику полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву будет принято 8 июля. По его словам, он не очень хорошо был знаком с подсудимым, но его поступок вызывает у него сожаление.

ФСБ задержала помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе по подозрению в госизмене

"С Воробьевым я был не очень близко знаком, поэтому мне сложно комментировать его психологические характеристики. Но то, что мы на сегодняшний день видим, вызывает глубокое сожаление, так жить нельзя", - передаёт его слова ТАСС.

Кириллов отметил, что просто люди иногда являются предателями и это печально. Заместитель полпреда добавил, что ведомство работает в штатном режиме, а 8 июля полпред УрФО Николай Цуканов проведет оперативное совещание и примет кадровое решение.

Ранее сообщалось, что в четверг, 4 июля, по подозрению в государственной измене был задержан Александр Воробьев. Уточняется, что суд арестовал помощника полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе на два месяца.