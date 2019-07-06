В Подмосковье в Воскресенске обнаружена убитой неизвестная молодая женщина

В Воскресенске Московской области обнаружена убитой молодая женщина. У погибшей женщина на теле следы насилия. К нее пробита голова. На вид женщине 30-35 лет.

Подмосковным следователям удалось выяснить, что женщина во время распития алкогольных напитков разругалась с 36-летним мужчиной - жителем Воскресенска, и он ударил собутыльницу по голове.

От полученной травмы женщина умерла на месте происшествия. Подозреваемый мужчина 1983 года рождения задержан в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска совместно с отделом уголовного розыска и участковым уполномоченным полиции. Ранее он был судим. Расследуется уголовное дело.

Убийство произошло ночью 3 июля на 2-й Фетровой улице в Воскресенске.